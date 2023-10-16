В начале этой недели у многих была надежда, что вот-вот наша армия возьмёт Авдеевку в котел и вытащит занозу, боль от которой ежедневно ощущается в Донецке.
Коротко про Авдеевское направление на утро 16.10.23
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Вызывает удивление только то, что все ЖД пути и станции у них остаются в рабочем состоянии. НИ КТО ИХ НЕ УНИЧТОЖАЕТ Не уничтожают все пограничные станции переодевания вагонов, мосты и энерго подстанции Сколько из-за этого погибает наших ребят. Всю поступающую технику необходимо уничтожать на границе ,а не гоняться за каждым танком по всей Украине
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