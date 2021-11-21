За эффективность работы Калязинский район получил высокую оценку

В Тверской области подведены итоги рейтинга органов местного самоуправления, полученного по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органом местного самоуправления муниципальных образований Тверской области за прошлый, 2020 год.
В Тверской области подведены итоги рейтинга органов местного самоуправления, полученного по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органом местного самоуправления муниципальных образований Тверской области за прошлый, 2020 год.
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