Юрист раскрыл, куда пропали выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году

В России 23 февраля и 8 марта являются нерабочими праздничными днями. Даже если эти даты выпадают на выходные дни, как в 2025 году, то, согласно статье 112 ТК РФ, граждане получают дополнительные нерабочие дни, сообщил «Российской газете» Александр Южалин, руководитель юридической практики сервиса SuperJob.
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