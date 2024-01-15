В Темрюкском районе рано утром погиб пешеход: водитель не уступил дорогу

Рано утром в 07:45 на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» произошло ДТП. 68-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не предоставил преимущество в движении 71-летнему пешеходу и совершил наезд.