Уральские металлурги наметили дальнейшие шаги по переходу на отечественное ПО

На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественные ИТ-решения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие постепенно увеличивает долю российского программного обеспечения в ИТ-ландшафте компании.
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