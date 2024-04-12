Уральские металлурги наметили дальнейшие шаги по переходу на отечественное ПО

На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественные ИТ-решения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие постепенно увеличивает долю российского программного обеспечения в ИТ-ландшафте компании.