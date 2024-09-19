Китайские ученые хотят с Луны "метать" ресурсы на Землю

Полезные грузы можно будет отправлять дважды в день Ученые из Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии планируют создать установку для доставки ресурсов с Луны на Землю, которая бы работала по принципу метания молота в легкой атлетике, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.