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Новые правила перехода в десятый класс и поступление в колледж: как изменятся условия в России

Новые правила перехода в десятый класс и поступление в колледж: как изменятся условия в России

Новые правила перехода в десятый класс и поступление в колледж: как изменятся условия в России Евгения КомароваВ системе образования России готовятся к значительным изменениям.

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