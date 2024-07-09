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Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»

Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят 10+2 млн евро «Спартаку» за нападающего. – Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить? – Сегодня нет того патриотизма, который был у меня.

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