Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят 10+2 млн евро «Спартаку» за нападающего. – Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить? – Сегодня нет того патриотизма, который был у меня.