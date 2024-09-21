День начала Русского государства!

токмо никак непонятно;а зачем на княжение новгородские вельможи позвали потомков Римских,нежели на землях славянских не бывало достойных?🤔

МГ

Малик Гумеров

Рим был губернией Руси и платил налог метрополии Руси ! Князей Рима назначала Метрополия Руси ! (Новгородские летописи , работы Ломоносова , ...). Мозги историков зомбированы - все никак не могут выйти за рамки наязанной трактовки , не могут осмыслить факты с чистым сознанием !