8.09.862 (21.09). - Праздник Рождества Пресвятой Богородицы считается ДНЕМ НАЧАЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
День начала Русского государства!
Комментарии
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Андрей Тимохин
токмо никак непонятно;а зачем на княжение новгородские вельможи позвали потомков Римских,нежели на землях славянских не бывало достойных?🤔
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
Рим был губернией Руси и платил налог метрополии Руси ! Князей Рима назначала Метрополия Руси ! (Новгородские летописи , работы Ломоносова , ...). Мозги историков зомбированы - все никак не могут выйти за рамки наязанной трактовки , не могут осмыслить факты с чистым сознанием !
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7 час.
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