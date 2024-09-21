РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Рим был губернией Руси и платил налог  метрополии Руси ! Князей Рима назначала Метрополия Руси ! (Новгородские летопи...День начала Русск...
  • Александр Третьяк
    Нужно пересмотреть все дела тех кого реабилитировалиПреступников анти...
  • Андрей Тимохин
    токмо никак непонятно;а зачем на княжение новгородские вельможи позвали потомков Римских,нежели на землях славянских ...День начала Русск...

День начала Русского государства!

День начала Русского государства!

8.09.862 (21.09). - Праздник Рождества Пресвятой Богородицы считается ДНЕМ НАЧАЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тимохин
токмо никак непонятно;а зачем на княжение новгородские вельможи позвали потомков Римских,нежели на землях славянских не бывало достойных?🤔
Ответить
11 час.
МГ
Малик Гумеров
Рим был губернией Руси и платил налог  метрополии Руси ! Князей Рима назначала Метрополия Руси ! (Новгородские летописи , работы Ломоносова , ...).                                                       Мозги историков  зомбированы - все никак не могут выйти за рамки наязанной трактовки , не могут  осмыслить факты с чистым сознанием !
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх