Польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе встречи с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем, которая прошла в Загребе, сообщил об увеличении зависимости Европейского союза от Российской Федерации при старте газопровода «Северный поток — 2».