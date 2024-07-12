В акватории Новороссийска 15 июля пройдут учениях со стрельбой

В Новороссийске пройдут учениях со стрельбой. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы в понедельник, 15 июля, проведут учения по отражению атаки безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки.
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