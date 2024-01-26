В Новосибирске школьников научили, как не попасться на цифровой «крючок»

В новосибирской школе №129 26 января региональная минцифра совместно с министерством образования и компанией-партнером провели открытый «Урок цифры», который проходит в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», реализуемой по поручению Президента РФ.
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