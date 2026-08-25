Депутат Чаплин: посадка цветов во дворе дома требует согласования с соседями

Желание жителей сделать двор вокруг дома уютным и зелёным — это похвальная инициатива. Однако важно понимать, что придомовая территория является общей долевой собственностью всех жильцов многоквартирного дома.
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