RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Депутат Чаплин: посадка цветов во дворе дома требует согласования с соседями

Депутат Чаплин: посадка цветов во дворе дома требует согласования с соседями

Желание жителей сделать двор вокруг дома уютным и зелёным — это похвальная инициатива. Однако важно понимать, что придомовая территория является общей долевой собственностью всех жильцов многоквартирного дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии