Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Воробьев: за Одессу будет самая серьезная драка и самое серьезное противостояние России и Запада

Воробьев: за Одессу будет самая серьезная драка и самое серьезное противостояние России и Запада

«Это „король наемников“, человек, максимально осведомленный о текущей ситуации в мире. И, по его словам, если Запад теряет Одессу и Одесскую область, то есть это николаевские порты, ильичевские порты, само собой, одесские порты, то для них встает вопрос о целесообразности вообще существования Украины», — пояснил Воробьев в беседе с телеканалом «Царьград».

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Комментарии
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Eduard
Истина простая&quot;Одесса наша территория,а Запад пусть к черту со своими хотелками идет&quot;!
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17 час.
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