Воробьев: за Одессу будет самая серьезная драка и самое серьезное противостояние России и Запада

«Это „король наемников“, человек, максимально осведомленный о текущей ситуации в мире. И, по его словам, если Запад теряет Одессу и Одесскую область, то есть это николаевские порты, ильичевские порты, само собой, одесские порты, то для них встает вопрос о целесообразности вообще существования Украины», — пояснил Воробьев в беседе с телеканалом «Царьград».