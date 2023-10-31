PLOS One: ученые назвали безопасную дозу сахара в ежедневных напитках

Сколько ложек сахара можно класть в чай и кофе, рассказали ученые из Нидерландов.Ученые из Лейденского университета провели исследования и пришли к неожиданному выводу: сахар, добавленный в чай или кофе, не оказывают негативного влияния на организм.
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