Акция «Ночь кино» пройдет в парках Митина и Покровского-Стрешнева

В ближайшую субботу, 29 августа в Москве стартует ежегодная акция «Ночь кино». В ландшафтном парке «Митино» и зоне отдыха «Покровский берег» в этот день покажут фильмы для семейного просмотра и военно-историческую драму.
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