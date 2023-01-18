Минюст предложил запретить взыскание долгов с жителей новых регионов России до 2026 года

Представители российского Министерства юстиции выступило с инициативой о введении моратория до 1 января 2026 года на взыскание долгов перед банками и микрофинансовыми организациями в отношении населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Представители российского Министерства юстиции выступило с инициативой о введении моратория до 1 января 2026 года на взыскание долгов перед банками и микрофинансовыми организациями в отношении населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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