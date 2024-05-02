Загадочное свечение в небе над Украиной назвали следом от ступеней ракеты Falcon 9

Свечение в небе над центральными и западными областями Украины, вероятно, появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9, сообщает в пятницу, 3 мая, проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri.
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