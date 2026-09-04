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Нижегородская правда

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В Нижегородской области комиссия одобрила прошение о помиловании осужденного

В Нижегородской области комиссия одобрила прошение о помиловании осужденного

Комиссия по вопросам помилования в Нижегородской области поддержала прошение одного из двух рассмотренных сегодня заключенных.

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