Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали курьера дистанционных мошенников, похитивших 5,4 млн рублей у пожилой жительницы Северной Осетии

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий во Владикавказе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

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