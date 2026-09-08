«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

ИА Регнум Экс-генпрокурор Грузии Парцхаладзе пошел добровольцем на СВО Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе решил принять участие в СВО на стороне России.
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