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Судьба "Вагнеров" решилась: Последняя просьба к Белоусову выполнена - мужики возвращаются домой

Судьба "Вагнеров" решилась: Последняя просьба к Белоусову выполнена - мужики возвращаются домой

После случившейся трагедии в Африке, где местные радикалы перестреляли русских воинов из 13-го штурмового отряда "Вагнера", их первый командир поставил на уши всех, кого только можно, стуча во всевозможные инстанции.

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