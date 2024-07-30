Судьба "Вагнеров" решилась: Последняя просьба к Белоусову выполнена - мужики возвращаются домой

После случившейся трагедии в Африке, где местные радикалы перестреляли русских воинов из 13-го штурмового отряда "Вагнера", их первый командир поставил на уши всех, кого только можно, стуча во всевозможные инстанции.
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