Минобороны рассказало о ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил

Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и подразделения авиации воздушно-космических сил отработали часть задач в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии