В США сообщили об осведомленности об угрозе нацбезопасности с января

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон знал о новой угрозе национальной безопасности США, объявленной 14 февраля и связанной с якобы разрабатываемым Россией противоспутниковым оружием, еще с января этого года.
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