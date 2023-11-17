Молодёжь Приангарья представит свои проекты в Москве на Международной выставке-форуме «Россия»

17 ноября в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» состоится презентация проектов победителей грантового конкурса Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», сообщает областное правительство.
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