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Разочарование россиян грозит Турции пустыми отелями

Разочарование россиян грозит Турции пустыми отелями

Россияне отказываются от отдыха в Турции. Некоторые заграничные отели выставляют непомерные цены за сутки и, возможно, блефуют с показателями загрузки, чем только отталкивают туристов.

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