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Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» и вручил награды за взятие Авдеевки

Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» и вручил награды за взятие Авдеевки

Глава Генштаба РФ заслушал доклад о дальнейших действиях группировки на авдеевском направлении.Глава Генштаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне СВО и вручил награды военнослужащим за взятие Авдеевки.

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