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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Не буду хвалить Демидова. Похвалишь, он наденет корону»

В пятницу СКА обыграл «Сочи» (5:4). Демидов набрал три (1+2) очка. – Иван Демидов набрал три очка. Что вы можете сказать о нем? – С Ваней мы много работаем.

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