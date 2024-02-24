У близкой сверхновой доказали существование нейтронной звезды в центре

Вспышка сверхновой — впечатляющее событие, происходящее в конце эволюции некоторых звезд. В ходе вспышки выделяется огромное количество энергии, звезда на короткое время повышает свою светимость на несколько порядков и выбрасывает вещество из своей внешней оболочки в окружающее космическое пространство.
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