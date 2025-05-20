Бастрыкин привел скандал с жильем в Мытищах как пример потакания мигрантам

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал действия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, которая считается виновной в неправомерном предоставлении жилищного сертификата мигрантам .
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