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Юань в России повел себя вопреки всему

Юань в России повел себя вопреки всему

Курс юаня снизился до 7,17 за доллар — самого низкого уровня более чем за шесть месяцев. Полугодовой минимум обменного курса достигнут после того, как Народный банк Китая 15 июня снизил годовую ставку кредитования на 10 базисных пунктов — до 2,65%.

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