Поэта арестовали в Петербурге за мат и плетку в библиотеке

Житель Санкт-Петербурга устроил перфоманс с плеткой во время публичного чтения стихов в библиотеке. Фрунзенский районный суд арестовал его на пять суток за непристойное поведение, сообщила пресс-служба городских судов.
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