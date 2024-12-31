Нарушитель выбросил фейерверк из окна в Бергене

Прохожие пострадали от фейерверка, брошенного из окна в Бергене, 31 декабря сообщило TV2. Прошлым вечером в Бергене из окна были выброшены фейерверки и банки из-под пива, в результате чего несколько пешеходов пострадали.
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