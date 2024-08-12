Белгородский губернатор объявил об эвакуации жителей Краснояружского района

Украинские войска проявляют активность на границе с Краснояружским районом Белгородской области, в связи с чем жителей района начинают эвакуировать в безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 12 августа.
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