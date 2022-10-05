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Маурисио рассказал, почему ушёл из «Зенита»

Маурисио рассказал, почему ушёл из «Зенита»

Бразильский полузащитник «Родины» Маурисио объяснил, почему он когда-то ушёл из «Зенита». «Роберто Манчини начал в «Зените» с того, что составил список из 10–12 игроков, которых не хочет видеть в «Зените».

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