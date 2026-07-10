Оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан сбытчик «синтетического» гашиша

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 38-летний неработающий житель дома 124 корпус 7 по Октябрьской набережной.
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