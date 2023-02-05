Бюсты четверых Героев СССР хотят установить в Зеленогорске ко Дню Победы

Памятники могут расположить возле воинского мемориала «Павшим», где покоятся погибшие солдаты. Бюсты четверых Героев Советского Союза, захороненных на воинском мемориале «Павшим» в Зеленогорске, хотят установить в этом месте к предстоящему Дню Победы.