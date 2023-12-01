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Песков: с 1 декабря начался сбор вопросов для пресс-конференции Путина

Песков: с 1 декабря начался сбор вопросов для пресс-конференции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в пятницу, 1 декабря, начался сбор вопросов от россиян, которые будут озвучены президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря.

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