Песков: с 1 декабря начался сбор вопросов для пресс-конференции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в пятницу, 1 декабря, начался сбор вопросов от россиян, которые будут озвучены президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря.