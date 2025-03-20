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Батраков отреагировал на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Батраков отреагировал на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Полузащитник сборной России Алексей Батраков отреагировал на историческое достижение нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

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