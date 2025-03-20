Батраков отреагировал на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Полузащитник сборной России Алексей Батраков отреагировал на историческое достижение нападающего национальной команды Артема Дзюбы.
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