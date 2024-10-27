Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Новогодний стол для россиян в этом году будет стоить 11 740 рублей — СМИ Красная рыба в сравнении с прошлым годом подорожала на 7%.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Новогодний стол для россиян в этом году будет стоить 11 740 рублей — СМИ Красная рыба в сравнении с прошлым годом подорожала на 7%.
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