В Казани, водитель сбивший пешехода, скрылся с места ДТП

В Казани водитель автомобиля «Хёндай» при повороте направо на ул. Сафьян не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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