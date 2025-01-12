Владелец пермского танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе, отказался общаться со СМИ

Корреспондент «Известий» побывал в пермском офисе ООО «Кама Шиппинг», однако добиться комментариев от руководителя и соучредителя Константина Селькова не удалось — он заявил, что у него есть запрет от следователя на предоставление интервью.
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