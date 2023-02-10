Русская весна

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В Молдавии назвали причину «перезагрузки» правительства страны

В Молдавии назвали причину «перезагрузки» правительства страны

Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области безопасности, заявил депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан.

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