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Золотоискатель просеял песок на пляже для богачей и показал результат

Золотоискатель просеял песок на пляже для богачей и показал результат

Охотник за сокровищами сумел пробраться на закрытый пляж богачей на Ибице. Рамирес вооружился металлоискателем и прошелся по побережью: прибор давал сигнал почти каждую минуту, уже после прогулки мужчина снял на видео то, что нашел в песке.

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