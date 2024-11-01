Золотоискатель просеял песок на пляже для богачей и показал результат

Охотник за сокровищами сумел пробраться на закрытый пляж богачей на Ибице. Рамирес вооружился металлоискателем и прошелся по побережью: прибор давал сигнал почти каждую минуту, уже после прогулки мужчина снял на видео то, что нашел в песке.
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