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Дарья Мороз прокомментировала поступление на её курс в МШК Анны Пересильд

Дарья Мороз прокомментировала поступление на её курс в МШК Анны Пересильд

Актриса Дарья Мороз, которая в этом году стала куратором программы "Актёрское искусство" в Московской школе кино, рассказала про поступление на её курс Анны Пересильд.

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