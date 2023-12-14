В рамках «Ямальских встреч» в Ноябрьск приедут Яна Поплавская и Артём Варгафтик

16 декабря Ноябрьск снова присоединится к проекту «Ямальские встречи». В этот раз в город приедут российский виолончелист, критик, радио- и телеведущий Артём Варгафтик и актриса, театральный педагог, общественный деятель и основатель благотворительного фонда Яна Поплавская.