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В рамках «Ямальских встреч» в Ноябрьск приедут Яна Поплавская и Артём Варгафтик

В рамках «Ямальских встреч» в Ноябрьск приедут Яна Поплавская и Артём Варгафтик

16 декабря Ноябрьск снова присоединится к проекту «Ямальские встречи». В этот раз в город приедут российский виолончелист, критик, радио- и телеведущий Артём Варгафтик и актриса, театральный педагог, общественный деятель и основатель благотворительного фонда Яна Поплавская.

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