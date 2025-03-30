Сийярто: удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ — атака на суверенитет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна рассматривает атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, через которую осуществляется поставка российских энергоресурсов, как нарушение суверенитета.
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