Музей Победы присоединился к акции «Георгиевская ленточка»

Музей Победы 25 апреля традиционно присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка». До 9 мая, в выходные и праздничные дни, волонтеры музея будут раздавать ленточки и в главном здании музея, и в филиале на Поклонной горе - музее «Г.