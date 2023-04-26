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Музей Победы присоединился к акции «Георгиевская ленточка»

Музей Победы присоединился к акции «Георгиевская ленточка»

Музей Победы 25 апреля традиционно присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка». До 9 мая, в выходные и праздничные дни, волонтеры музея будут раздавать ленточки и в главном здании музея, и в филиале на Поклонной горе - музее «Г.

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