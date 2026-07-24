Установлено новое семейство глубоководных офиур на основе молекулярного анализа

Российские и японские зоологи выделили новое семейство офиур, получившее название Abyssuridae. Исследование, опубликованное на сайте Scientific Russia, объединило глубоководные и мелководные виды офиур в рамках одной систематической группы на основе комплексного молекулярно-генетического и морфологического анализа.