Отмар Сафнауэр ответил Алонсо: «Фернандо радовался 4-му месту, как и все в «Альпин»

Отмар Сафнауэр отреагировал на критику Фернандо Алонсо своих прошлых команд. Двукратный чемпион «Формулы-1» заявил, что его бывшие команды «были рады четвертому или пятому месту, праздновали, когда занимали седьмую позицию».
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